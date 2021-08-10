Samanyolu Haber /Dünya / New York Valisi Andrew Cuomo istifa kararı aldığını açıkladı /10 Ağustos 2021 22:56

New York Valisi Andrew Cuomo istifa kararı aldığını açıkladı

Hakkında çeşitli cinsel taciz suçlamaları bulunan New York Valisi Andrew Cuomo istifa kararı aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı.

Taciz iddiaları üzerine görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından Cuomo, düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.

Cuomo, aylar sürecek azil işlemleri sırasında değerli zaman ve para kaybı olacağını, ayrıca yönetimin çalışmaya devam etmesinin "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirterek, bu enerji kaybına neden olmak istemediğini söyledi.

Hakkındaki iddialar karşısında kendini savunmaya devam eden Cuomo, toplantıya New York Başsavcısı Letitia James'ın raporunu eleştirerek başladı.

Raporda ciddi hatalar olduğunu ileri süren Cuomo, "Uygunsuz davrandığımı iddia etmek ile cinsel taciz sonucuna varmak farklı şeylerdir" dedi.

Sözlerinin, 11 kadını derinden yaraladığını reddetmek anlamına gelmediğini söyleyen Cuomo, kadınlardan özür de diledi.

Hareketleri için tüm sorumluluğu üstlendiğini, insanlara fazla yakın davrandığını, sarılıp öpmekten çekinmediğini ifade eden Cuomo, "Kendimce kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın nerede bittiğini bilmiyordum. Bu konuda nesil ve kültür farklarını dikkate almalıydım ama yapmadım" diye konuştu.

Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ile bakımevlerinde Covid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak ve Covid-19 testlerinde aile ve akrabalarına öncelik tanımak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi'nde azil soruşturması devam ediyordu.

Cuomo'nun baş yardımcısı Melissa DeRosa da dün istifa ettiğini duyurmuştu.
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