New York'ta lüks mağazasını kapatan kapatana

Mart ayından bu yana salgın hastalık nedeniyle ekonomik krize giren ünlü markaların şimdiye kadar 1057 şubesini kapattığı açıklandı.







Birçok ünlü markanın iflas ettiği, bazılarının da ayakta kalabilmek New York’taki satış noktalarının bazılarını tamamen kapatmak zorunda kaldıkları belirtildi.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, perakende satış mağazalarının rekor düzeyde şubesini kapatma kararı almasının temel nedeni olarak, salgın hastalıkla birlikte kent ekonomisinde yaşanan kriz başta olmak üzere tüketicilerin alışverişlerini internetten yoğunluklu olarak yapmaya başlaması gösteriliyor. Ünlü markaları New York’taki satış noktalarını kapatmaya iten diğer faktörler arasında da, George Floyd protestoları sırasında yaşanan vandalizm, kentteki yağmalama olayları ve giderek tırmanan suç oranları olduğu ifade ediliyor





Kentteki perakende satışları mercek altına alan ‘Center for a Urban Future' adlı kuruluşun her yıl yayımladığı raporun 13’üncüsünde, 2020 yılında kentteki “Marka Zincirlerinin Durumu" araştırıldı.





Dün yayınlanan raporda, kentte en fazla kapanmanın Manhattan’da olduğu belirtildi. Rapora göre Manhattan’da, ünlü markalar 520 şubesini kapatmak zorunda kaldı.





Manhattan’da en fazla satış noktasının kapandığı yerler, Rockefeller Center ve Beşinci Cadde’den 60’ıncı Sokak’a kadar olan bölümde olduğu, buradaki mağazaların yüzde 23’ünün kapatıldığı belirtildi. Kentteki mağaza zincirlerinin toplam şube sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,3’lük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.





New York’ta satış noktalarının bazılarını kısmen veya tamamen kapatan bilinen markalardan bazıları şöyle:





Metro PCS, Duane Reade, GNC, Subway, Modell’s, Baskin-Robbins, NY Sports Club, Jimmy Jazz, MAC Cosmetics, Papyrus, Soul Cycle, Dig Inn, New York & Co., Pret A Manger, Mattress Firm, Baskin and Robbins, Children’s Place, Aldo, Old Navy, Victoria’s Secret, Gap, Express, Brooks Brothers, Rainbow, V.I.M., Tumi, Men’s Warehouse, Forever21, Skechers Retail, Lane Bryant, Lids, Paul Smith, Burger King, McDonald’s, Le Pain Quotidien, Pret A Manger, Au Bon Pain, Potbelly Sandwich Shop, Hale & Hearty Soups, Burger King, Checkers, Shake Shack, Five Guys, White Castle, NY Sports Clubs, Soul Cycle, Flywheel Sports, Rumble Tiger Schulmann’s, Red Mango Haagen-Dazs, Cold Stone Creamery, Ben & Jerry’s, Pinkberry, Dairy Queen, Tasti D-Lite, Starbucks, Dunkin, Kung Fu Tea, Bluestone Lane, David’s Tea ve Argo Tea Coffee.





Satış noktalarını kapatan bazı popüler markalarla ilgili rakamlar da şöyle:





Duane Reade – Walgreens: 247 satış noktasından 70'ini kapattı.

Victoria's Secret: 22 satış noktasından 9’unu kapattı.

Starbucks: 351 satış noktasından 49'unu kapattı.

GNC: 99 satış noktasından 51’ini kapattı.

Subway: 287 satış noktasından 30’unu kapattı.

MAC Kozmetik: 34 satış noktasından 25’ini kapattı

Le Pain Quotidien: 37 satış noktasından 14’ünü kapattı.

Dunkin Donuts: 608 satış noktasından 18’ini kapattı.

Old Navy: 23 satış noktasından 6’sını kapattı.

Shake Shack: 25 satış noktasından 5’ini kapattı.