New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:





Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."





ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı."Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak dur. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.Birçok tren seferi durdurulurken, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.Ayrıca New York'ta acil bir durum araçların kullanılması yasaklandı.Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde yüz binlerce ev elektriksiz kalmıştı.Kasırga, ABD'nin doğusunda doğru ilerliyor.