Samanyolu Haber /Gündem / New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor /02 Eylül 2021 09:18

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:

"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.

Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak dur. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.
Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."

Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.

Birçok tren seferi durdurulurken, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca New York'ta acil bir durum araçların kullanılması yasaklandı.

Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde yüz binlerce ev elektriksiz kalmıştı.

Kasırga, ABD'nin doğusunda doğru ilerliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:13:11