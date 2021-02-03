Samanyolu Haber /Ekonomi / Neye niyet, kime kısmet? /03 Şubat 2021 11:45

Neye niyet, kime kısmet?

Teknoloji devi Apple, elektrikli araba imalatı için Güney Kore firması Kia Motors ile mukavele imzalamaya hazırlanıyor. Apple müzakerelere Hyundai ile başlamıştı.

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Teknoloji devi Apple ile Güney Kore firması Kia Motors'un anlaşmaya varması durumunda Apple markalı otomobillerin 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

"Apple’ın otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacağına" dair haberlerin etkisi ile Kia Motors’un hisseleri yüzde 14,5 yükseldi.

Apple Genel Müdürü Tim Cook, elektrikli otomobilde ezber bozacak yeniliklere imza atacaklarını belirtmişti.

DongA Ilbo’nun haberine göre, iPhone üreticisi Apple, Kia ile bir üretim ortaklığı kurarak Kia’nın Georgia’daki tesisinde Apple imalatına başlayacak. İki şirketin anlaşmayı 17 Şubat’ta imzalaması beklenirken, otomobilin 2024 yılında tanıtılması ve yıllık 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor.

HYUNDAI HİSSELERİ YÜZDE 20 ARTMIŞTI

Bloomberg News'te yayımlanan habere göre, teknoloji devinin araba üretim planı hala erken bir aşamada ve şirketin otonom bir elektrikli araba üretmesi yaklaşık 5 yıl sürebilir.

Geçen ay Hyundai’nin Apple ile görüşmelerde olduğunu açıklaması ve sonrasında sadece elektrikli otomobil geliştirmek üzere konuştuklarını söylemesi Hyundai’nin hisselerini yüzde 20 artırmıştı. 

Kia’nın hisseleriyse haberlerden sonra 1997 yılında bu yana en yüksek seviyede.
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