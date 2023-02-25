Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem!

Niğde Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu.





Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



