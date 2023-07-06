Samanyolu Haber /Gündem / Niğde'deki çocuk gelin skandalında yeni gelişme /06 Temmuz 2023 22:00

Niğde'deki çocuk gelin skandalında yeni gelişme

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesine ilişkin olayla ilgili gözaltına alınan 21 yaşındaki kuzeni, tutuklandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan iki tarafın anne ve babaları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Niğde'de 15 yaşında zorla evlendirilmeye çalışan kız çocuğu olayına ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı.

Niğde’de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zorla evlendirildiğini söyleyip, yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö.'nün evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), teyzesinin oğlunun annesi Ş.Ö, babası S.Ö., 15 yaşındaki çocuğun annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kızın annesi ile damadın anne ve babası savcılık ifadesinin ardından kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 yaşındaki zanlı A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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