Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: En az 50 kişi hayatını kaybetti /05 Haziran 2022 23:48

Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da aktardı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek." ifadesini kullandı.

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