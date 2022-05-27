Samanyolu Haber /Gündem / Nisan ayında kapanan şirket sayısı yüzde 59 arttı /27 Mayıs 2022 14:08

Nisan ayında kapanan şirket sayısı yüzde 59 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nisan ayında bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59’luk artış yaşandığını açıkladı.

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TOBB, Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 94,7 arttı.

TOBB’nun açıklaması şu şekilde:

“2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %6,3 kurulan kooperatif sayısı %11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,5 azaldı. ?

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %45,7 kapanan kooperatif sayısı %94,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %6,3 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %25,5 artış oldu.

Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı %25,5 kurulan kooperatif sayısı %14,8 artış gösterirken gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,0 azaldı.

Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %125,9 kapanan kooperatif sayısı %5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %31,9 arttı.

-Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %5,8 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,0 kurulan kooperatif sayısı %5,8 azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %59,0 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında %1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,3 azalış gerçekleşti.”
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