Samanyolu Haber /Gündem / Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu /04 Ekim 2023 19:27

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

Nobel Kimya Ödülü'ne LED ışıklarda kullanılan küçük kuantum noktalarıyla ilgili çalışmalar yapan üç bilim insanı layık görüldü

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Euronews'te yer alan habere göre Nobel Kimya Ödülü, küçük kuantum noktalarıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacılar Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov'a verildi.

Ödülle ilgili İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu küçük parçacıklar benzersiz özelliklere sahip ve artık ışıklarını televizyon ekranlarından ve LED lambalardan yayıyorlar. Kimyasal reaksiyonları katalize ediyor ve berrak ışıkları bir cerrah için tümör dokusunu aydınlatabiliyorlar." denildi.

Sadece birkaç atom çapında küçük parçacıklara kuantum noktalarının elektronları kısıtlı harekete sahip. Bu durum, görünür ışığı nasıl emdiklerini ve serbest bıraktıklarını etkileyerek çok parlak renkler elde edilmesini sağlıyor. LED ekranlar gibi birçok elektronik cihazda kullanılıyor.

İsveç televizyonunun ödül skandalı

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimleri Akademi Genel Sekreteri Hans Ellegren çarşamba günü Stockholm'de yerel saatle 11.45'te açıkladı. Ancak ödül açıklanması küçük bir skandalla başladı.

İsveç kamu yayıncısı STV, akademi tarafından gönderilen ödülle ilgili basın açıklamasında kazananların ismini, resmi açıklamadan saatler öncesinde yanlışlıkla yayınlaması tepki topladı.

Olay üzerine açıklama yapan akademi sözcüsü Eva Nevelius "Ne yazık ki henüz yayınlananlar hakkında yorum yapamam. Bilinmesi gereken en önemli husus, Bilimler Akademisi'nin henüz toplanmadığı ve bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün kime verileceği konusunda henüz bir karar alınmadığıdır." ifadeleri içeren bir elektronik posta ile haber kurumlarını bilgilendirdi.

1896 yılında ölen İsveçli mucit Alfred Nobel'in bıraktığı vasiyet üzerine verilen Nobel Ödülleri 11 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1 milyon dolar nakit değerinde para ödülü sunuyor.
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