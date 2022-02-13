Samanyolu Haber /Dünya / Norveç de tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı /13 Şubat 2022 14:41

Norveç de tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Şubat ayı içinde önce Danimarka’nın sonra da İsveç’in kaldırdığı Covid-19 kısıtlamalarını bu sefer de bir başka İskandinav ülkesi Norveç tamamen kaldırdı

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Covid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırıldığını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Stoere, maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasına ilişkin “Aramızdaki mesafe artık gerekli değil” dedi.

Stoere, ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ancak bunun salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini, semptom gösteren kişilerin test yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Yeni virüs dalgalarının da yaşanabileceği ve virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceği uyarısında bulunan Stoere, “Ama bugün birbirimize yaklaşmaktan korkmadan dışarı çıkabilir ve birlikte olabiliriz. Bu güzel bir duygu ve hafta sonu için güzel bir başlangıç” İfadelerini kullandı. Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede, 1513 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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