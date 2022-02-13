Samanyolu Haber /Gündem / Euro krizi eczaneleri vurdu: Raflarda ilaç kalmadı /13 Şubat 2022 14:43

Euro krizi eczaneleri vurdu: Raflarda ilaç kalmadı

Eczacı kökenli CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nun ilaç kurunun belirleyeceği Şubat ayının 3. Haftası öncesi eczanelerde vatandaşın ilaca ulaşmakta zorluk çektiğini açıkladı.

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Duvar’daki habere göre Bulut, “Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 4,57 TL. Ancak bugün güncel kur, 15 TL. Arada derin bir makas oluştu. İlaç firmaları ve depolar ilacı zamlı satmak için elindeki ilacı depolara göndermiyor. Denetimsizlik had safhada, ilaç firmaları ve depolardan ilaç kısıtlı miktarda çıkıyor” ifadelerini kullandı.
 
Sağlık Bakanlığı yeterli denetim yapmadığı için vatandaşın eczanelerde ilaca erişemediğini aktaran Bulut, ”Halk sağlığı tehlike altına atılıyor. Piyasada bulunmayan ilaçlar kurun belirlenmesinin ardından birden “mucizevi” bir şekilde ortaya çıkıyor. Her fırsatta eczaneleri denetleyen Bakanlık, biraz da buraları denetlemeli” dedi.
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