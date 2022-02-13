Euro krizi eczaneleri vurdu: Raflarda ilaç kalmadı

Duvar’daki habere göre Bulut, “Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 4,57 TL. Ancak bugün güncel kur, 15 TL. Arada derin bir makas oluştu. İlaç firmaları ve depolar ilacı zamlı satmak için elindeki ilacı depolara göndermiyor. Denetimsizlik had safhada, ilaç firmaları ve depolardan ilaç kısıtlı miktarda çıkıyor” ifadelerini kullandı.







Sağlık Bakanlığı yeterli denetim yapmadığı için vatandaşın eczanelerde ilaca erişemediğini aktaran Bulut, ”Halk sağlığı tehlike altına atılıyor. Piyasada bulunmayan ilaçlar kurun belirlenmesinin ardından birden “mucizevi” bir şekilde ortaya çıkıyor. Her fırsatta eczaneleri denetleyen Bakanlık, biraz da buraları denetlemeli” dedi.