Samanyolu Haber /Dünya / Norveç Kralı Covid-19'a yakalandı /23 Ekim 2023 07:19

Norveç Kralı Covid-19'a yakalandı

1991 yılında tahta çıkan Kral, devlet başkanı statüsünde ancak siyasi bir yetkisi yok.

SHABER3.COM

Kraliyet yetkilileri 86 yaşındaki Norveç Kralı 5. Harald'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kral'ın hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.

Kraliyet ailesi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, "Majesteleri Kral'a korona teşhisi kondu ve semptomlar geçene kadar hastalık izninde. Soğuk algınlığı semptomlarına sahip ve evde kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Kral 5. Harald 2022 yılı mart ayında da Covid-19'a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı. Kraliyet yetkilileri daha önce Kral'a üç doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıklamıştı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store Kral'a geçmiş olsun dileklerini iletirken 5. Harald'ın hastalığı boyunca görevlerini Veliaht Prensi Haakon'un devralacağı bildirildi.

Çeşitli vesilelerle koltuk değneği kullanırken görülen Kral, son yıllarda birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

Kral, 2022 yılı ağustos ayında üç gün hastanede yattı ve aynı yılın aralık ayında intravenöz antibiyotik gerektiren bir enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı.

Kral 5. Harald sağlık problemlerine rağmen yurt içi ve yurt dışında önemli etkinliklere katılım gösteriyor. Eylül ayında, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın tahta çıkışının 50. yıldönümü münasebetiyle Stockholm'da düzenlenen kutlamalara katıldı.

1991 yılında tahta çıkan Kral, devlet başkanı statüsünde ancak siyasi bir yetkisi yok.
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