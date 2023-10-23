Birleşmiş Milletler uyardı : 3 gün içinde İnsani yardım durur

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'daki insani yardım TIR'larından bazılar öğleden sonra Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı.







Saat 17.00 sıralarında ise uluslararası haber ajansı Reuters, Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama ve ambulans sesleri geldiğini duyurdu.





İsrail, Mısır'ın kontrol noktasını yanlışlıkla vurduğunu duyurup özür diledi.









BM'DEN İNSANİ YARDIM UYARISI

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yakıt rezervlerinin 3 gün içinde biteceği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." denildi.