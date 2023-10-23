Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler uyardı : 3 gün içinde İnsani yardım durur /23 Ekim 2023 00:22

Birleşmiş Milletler uyardı : 3 gün içinde İnsani yardım durur

İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 600'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Yakıt rezervlerinin bitme noktasına geldiğini açıklayan Birleşmiş Milletler yetkilileri, insani yardım çalışmalarının yapılamayacağı uyarısında bulundu. Reuters ise bugün yardım TIR'larının geçtiği Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri geldiğini duyurdu.

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'daki insani yardım TIR'larından bazılar öğleden sonra Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı.

Saat 17.00 sıralarında ise uluslararası haber ajansı Reuters, Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama ve ambulans sesleri geldiğini duyurdu.

İsrail, Mısır'ın kontrol noktasını yanlışlıkla vurduğunu duyurup özür diledi.


BM'DEN İNSANİ YARDIM UYARISI
Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yakıt rezervlerinin 3 gün içinde biteceği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." denildi.
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