ABD, Irak büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye ediyor

Bölgede gerilim tırmanıyor





Savunma Bakanı bugün ne söyledi?





ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat’taki büyükelçiliğinde acil ihtiyaç duyulmayan personelin tahliye edilmesini istedi.Washington ayrıca bu ülkenin Erbil kentindeki konsolosluğunda da acil ihtiyaç duyulmayan personelin Irak’ı terk etmesi talimatını verdi.AFP’nin haberinde cuma tarihli ancak pazar günü yapılan bir açıklamayla duyurulan bu talimatın, "ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle" verildiği bildirildi.Açıklamada, ABD vatandaşlarına Irak’a gitmemeleri tavsiye edildi.Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından bu ülkenin Gazze, Batı Şeria ile Suriye ve Lübnan’a yönelik hava saldırılarıyla bölgede artan gerilimin ABD’nin bu kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmayı "genişletmeye" kalkışacak herhangi bir "örgüt" veya "ülkeyi" uyararak, ülkesinin çıkarları hedef alınırsa Washington’un "harekete geçmekten çekinmeyeceğini" söyledi.Austin, 'İran ve vekil güçlerinin son zamanlarda tırmandırdığı gerilimde' İsrail'i desteklemek ve ABD'nin bölgedeki savunma duruşunu güçlendirmek için Orta Doğu'ya daha fazla askeri varlık göndereceğini bildirdi.Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından bölgeye 2 uçak gemisi ve 2 bin asker gönderen ABD yönetimi, güçlerini hava savunma sistemleri ile takviye edeceğini duyurdu.