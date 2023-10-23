Samanyolu Haber /Dünya / Saddam’ın kızı, hapis cezasına çarptırıldı /23 Ekim 2023 07:30

Saddam’ın kızı, hapis cezasına çarptırıldı

Irak’taki devrik lider Saddam Hüseyin’in sürgündeki kızlarından biri, babasının liderliğini yaptığı Baas Partisi’ni “övdüğü” gerekçesiyle gıyabında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Irak'taki mevcut yasalar, devrik rejimle bağlantılı veya bu rejimi öven görüntüleri yayan ve konuşmalar yapan herkes hakkında yasal işlem yapılmasını öngörüyor.

AFP’nin haberine göre Bağdat Mahkemesi, Saddam Hüseyin’in 55 yaşındaki Raghad’ı 2021’de gerçekleşen televizyon röportajında ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından kapatılan Baas Partisi’ni övdüğü için suçlu bularak mahkum etti.

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Mahkeme kararında Saddam’ın kızının hangi kanala konuştuğu konusuna açıklık getirilmedi.

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Bununla birlikte 2021’de Raghad’ın, Suudi Arabistan’da yayımlanan Al-Arabiya kanalına 1979 ve 2003 yılları arasında babasının iktidarı ve Baas Parti dönemine ilişkin açıklamalar yaptığı biliniyor.

Irak'taki mevcut yasalar, devrik rejimle bağlantılı veya bu rejimi öven görüntüleri yayan ve konuşmalar yapan herkes hakkında yasal işlem yapılmasını öngörüyor.

Raghad: Babamın dönemi ülke istikrarlı ve zengindi

Raghad bu görüşmede, “Birçok kişi bana o yılların gerçekten de bir şan ve gurur dönemi olduğunu söyledi. Elbette o dönem ülke istikrarlı ve zengindi.” demişti.

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Raghad, kız kardeşi Rana ile birlikte Ürdün’de yaşıyor. Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ile Kusay, ABD ordusunun 2003 Musul’a düzenledikleri saldırıda hayatlarını kaybetti.

13 Aralık 2003’te, 9 aylık bir aramanın ardından yakalanan Saddam Hüseyin, 2006 yılının sonunda Bağdat’ta asılarak idam edildi.
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