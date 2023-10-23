Saddam’ın kızı, hapis cezasına çarptırıldı

AFP’nin haberine göre Bağdat Mahkemesi, Saddam Hüseyin’in 55 yaşındaki Raghad’ı 2021’de gerçekleşen televizyon röportajında ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından kapatılan Baas Partisi’ni övdüğü için suçlu bularak mahkum etti.
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Mahkeme kararında Saddam’ın kızının hangi kanala konuştuğu konusuna açıklık getirilmedi.
Yasalara göre Saddam dönemini övmek suç
Bununla birlikte 2021’de Raghad’ın, Suudi Arabistan’da yayımlanan Al-Arabiya kanalına 1979 ve 2003 yılları arasında babasının iktidarı ve Baas Parti dönemine ilişkin açıklamalar yaptığı biliniyor.
Irak'taki mevcut yasalar, devrik rejimle bağlantılı veya bu rejimi öven görüntüleri yayan ve konuşmalar yapan herkes hakkında yasal işlem yapılmasını öngörüyor.
Raghad: Babamın dönemi ülke istikrarlı ve zengindi
Raghad bu görüşmede, “Birçok kişi bana o yılların gerçekten de bir şan ve gurur dönemi olduğunu söyledi. Elbette o dönem ülke istikrarlı ve zengindi.” demişti.
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Raghad, kız kardeşi Rana ile birlikte Ürdün’de yaşıyor. Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ile Kusay, ABD ordusunun 2003 Musul’a düzenledikleri saldırıda hayatlarını kaybetti.
13 Aralık 2003’te, 9 aylık bir aramanın ardından yakalanan Saddam Hüseyin, 2006 yılının sonunda Bağdat’ta asılarak idam edildi.