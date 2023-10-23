Filistin için yapılan gösterilerde ateşkes çağrısı yapıldı

Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yoğun bombardımanı sürerken cumartesi günü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Filistinlileri ve Filistin topraklarını desteklemek üzere yüzbinlerce kişi gösteri düzenledi.
Avrupa’daki Filistin yanlısı gösterilerin en büyüğüne İngiltere’nin başkenti Londra ev sahipliği yaptı.
Londra polisinin tahminlerine göre yaklaşık 100 bin kişi "Özgür Filistin" sloganları atarak, pankartlar taşıyarak ve Filistin bayrakları sallayarak mitinge katıldı.
Protestocular, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın resmi konutu Downing Street'in dışında toplanmadan önce başkent sokaklarında gösteri yürüyüşü düzenledi.
İtalya’nın başkenti Roma'da yüzlerce protestocu İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
Filistin bayrakları sallayan göstericiler "Özgür Filistin!" sloganlarıyla yürüdüler ve "Özgürlüğü elde edene kadar barış yok" yazılı pankartlar taşıdılar.
Gösteriyi organize eden İtalya'daki Filistinli Öğrenciler Hareketi Başkanı Maya Issa, "İsrail orada savaş suçlu ve insanlığa karşı suçlar işliyor. Buna rağmen uluslararası toplum hala harekete geçmedi" diyerek tepkisini dile getirdi.
Berlin polisinin gösteri yasağına rağmen yüzlerce Filistin yanlısı protestocu Almanya'nın başkentinde yürüdü.
İlk önce göstericilerin etrafını kuşatan Alman polisi, sonunda yürüyüşün devam etmesine izin verdi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu ayın başında gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana Alman polisinin İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili olarak yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle 1,100'den fazla kişi hakkında soruşturma açtığını söyledi.
Bu arada Berlin'de binlerce kişi antisemitizme karşı çıkmak ve İsrail'e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
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İnsanlar İsrail bayrakları ya da kayıp olduğu bildirilen ya da Hamas tarafından rehin tutulan bazı kişilerin fotoğraflarının bulunduğu posterler taşıdı.
Çeşitli kuruluşlardan oluşan geniş bir çatı örgütü tarafından düzenlenen protesto, Gazze'deki savaşın şiddetle tırmanmasının ardından Almanya'da Musevi karşıtı olayların arttığı bir döneme denk geldi.
Organizatörler 20 binden fazla kişinin katıldığını tahmin ederken polis bu sayıyı 10 bin olarak açıkladı.