Norveç’te işsizlik oranıyla ilgili 2008'den bu yana bir ilk yaşandı

Dünya ekonomilerinin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde Norveç'te 2008 yılından bu yana en düşük işsizlik rakamının ortaya çıktığı aktarıldı.







2008'DEN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM



Evrensel'de yer alan habere göre Norveç’te 2008 sonbaharından bu yana en düşük işsizlik sayısı kaydedildi. Norveç’te 2008 sonbaharından bu yana en düşük işsizlik sayısı kaydedildi.

Norveç Çalışma ve Refah Kurumu (NAV) rakamlarına göre mart ayı sonunda 58 bin 400 kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu da iş gücünün yüzde 2’sini oluşturarak, 2008’den bu yana en düşük seviyeyi oluşturuyor.Çalışma ve Refah Genel Müdürü Hans Christian Holte bu konuda NAV’ın resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada “İşsizlik mart ayı sürecinde düşmeye devam etti. Şubat ayında enfeksiyon kontrol önlemlerinin çoğu kaldırıldı ve bunun işsizlik üzerinde önemli bir etkisi oldu. Şimdiki kadar düşük işsizliği bulmak için 2008 sonbaharına geri dönmemiz gerekiyor” dedi.