İstanbul'da 2002'den bu yana bir ilk...

Enflasyon rakamlarındaki yükseliş vatandaşları birçok noktada etkilerken İstanbul'da da hayat pahalılığı gözle görülür bir biçimde artmaya devam ediyor.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi tarafında açıklanan verilere göre şehirde 2002 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamlarının görüldüğü açıklandı.







2002'DEN BU YANA BİR İLK...



Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İTO verilerine göre martta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29 , yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İTO verilerine göre martta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29 , yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

Aynı dönemde toptan satışlarda ise aylık bazda yüzde 7,65, yıllık bazda ise yüzde 65,59 olarak kaydedildi.İTO'da yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görülmüştür."