Samanyolu Haber /Gündem / "Hurdacıya sorduk. Gerçekmiş!" /01 Nisan 2022 22:36

"Hurdacıya sorduk. Gerçekmiş!"

Enflasyondaki yükseliş ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket TL'nin değerini düşürürken değerli madenlere de zam gelmesine neden oluyor. Böyle olunca da 100 TL'lik bir bozuk para grubunun hurdacıda 400 TL'ye alıcı bulabildiği aktarıldı.

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Ekonomide yaşanan sıkıntılar kendisini farklı şekillerde hissettirmeye devam ediyor.

Bozuk paralar üzerinden yapılan bir değerlendirme de duyanları şaşırtabilecek türden.

Bu kapsamda 100 TL'lik bir bozuk para grubunun hurdacıda 400 TL'ye alıcı bulabildiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan ve Kübra Kırımlı imzası taşıyan habere göre “Pendik’te bir hurdacıyı aradım. Gerçekmiş! Değeri 100 TL olan 5 kuruşluk bozuk paralar hurdada 400 TL’ydi.” Bu sözler İstanbul’da üniversite okuyan iki gence ait. Ailelerin gönderdikleri harçlıklar ve devletin verdiği kredi ile geçinememekten dert yanan gençler, “Ülke öyle bir hal aldı ki, yarından korkar olduk. Bir gelecek göremiyoruz kendimize. Öğrenciyiz, ayakta kalmakta zorlanıyoruz” dedi.

"KİRALAR YÜKSEK, İSTANBUL ÇOK PAHALI"

Biri mühendislik bir diğeri işletme okuyan iki genç, İstanbul’a geleli henüz çok olmamış. Kalacak yer problemi yaşamışlar önce. Yurt da çıkmayınca, aylarca ev arayan gençlerden mühendislik fakültesi öğrencisi, “Kaç hafta memlekette evde kaldım. Ev olmayınca nereye geleyim? Koca İstanbul! Önce memleketten tanıdık bir arkadaşın yanına geldim. Biraz idare ettim. Şimdi bir evim var. Kiralar yüksek, çok pahalı bir kent İstanbul” diyor.

"UZUN SÜRE EKMEK ARASI YEDİM"

Hem okuyup hem de harçlık kazanmanın derdine düşen üniversiteli gençlerden biri “Paranız yetmiyor mu?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Yetmiyor, her şey çok pahalı. Ekmek arası yedim uzun bir süre. Ekmek aldım eve, içine koyulabilecek her şeyle yedim.”

"İNTERNETTE GÖRÜP HURDACIYI ARADIM"

Peki hurdacıya gidip bozuk paraları vermek fikri nereden geldi diye sorduğum gençlerden biri “Medyadan, daha doğrusu internetteki haberlerde gördük. Türk lirası yüksek enflasyon karşısında eriyor. Madeni para hurdada daha değerli haberini görünce gerçek mi diye numarasını bulduğumuz bir hurdacıya sorduk. Gerçekmiş!” dedi.
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