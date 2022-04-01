Türk Telekom resmen Varlık Fonu’na devredildi

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve tartışmaları da beranerinde getiren Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devir işleminin tamamlandığı aktarıldı.
DEVİR TAMAMLANDI
Türk Telekom’un 31 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Şirketin Varlık Fonu'na devri de tamamlandı.
Türk Telekom hisselerinin kreditör bankalardan Türkiye Varlık Fonu’na devri işlemi 31 Mart itibarıyla tamamlandı.
Bankaların ortaklaşa oluşturduğu LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin yüzde 55 payının Türkiye Varlık Fonu’na geçmesiyle birlikte fon yüzde 61,68 ile Türk Telekom’un en büyük hissedarı haline geldi.