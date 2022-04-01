Samanyolu Haber /Dünya / "Hindistan’a ne yapacağını söylemeyeceğim" /01 Nisan 2022 21:57

"Hindistan’a ne yapacağını söylemeyeceğim"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Çin ile birlikte politikaları daha da önemli bir hale gelen Hindistan konusunda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'tan bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşka dünyayı ilgilendiren politikaları daha da çok merak konusu olan Hindistan konusunda bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Hindistan egemen bir ulus. Hindistan’a ne yapacağını söylemeyeceğim.” ifadelerini kullandı.
"HİNDİSTAN'A NE YAPACAĞINI SÖYLEMEYECEĞİM"
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere-Hindistan Stratejik Vadeli İşlemler Forumunda konuştu.

Truss, “Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli çünkü daha güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü (Vladimir) Putin’in Ukrayna’yı korkunç işgali ve Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlali söz konusu” dedi.

Hindistan’ın Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen bu ülkeden petrol ithal etmesine ilişkin Truss, “İngiltere’nin yaptırımlara yaklaşımını ve Rus petrolüne bağımlılığımızı sona erdiriyor olduğumuzu belirttim. Hindistan egemen bir ulus. Hindistan’a ne yapacağını söylemeyeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da önceki gün başkent Yeni Delhi’ye gelmiş dün mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de geçen hafta Hindistan’ı ziyaret etmişti.
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