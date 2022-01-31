Samanyolu Haber /Gündem / 'Gülen sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için ilham kaynağı' /31 Ocak 2022 17:12

'Gülen sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için ilham kaynağı'

Norveç Hizmet Hareketi Platformu (Den Norske Hizmetbevegelsen) tarafından organize edilen ‘Evrensel Barış ve Fethullah Gülen’ temalı seminerlerin ilk konuğu ülkenin önde gelen teologlarından Dag Aakre oldu.

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‘Bir fenomen Portresi: Fethullah Gülen’ başlıklı seminerin konuğu olan Dag Aakre, ”Fethullah Gülen, barış, diyalog ve demokrasi gibi önemli konulara insanları yönlendirmiştir. Hem yüksek seviyede dindarlığı hem de çok büyük entelektüel birikimin bir insanda bulunması çok az kişide rastlanır özelliktir.” dedi.

Norveç’in önde gelen teologlarından biri olan Dag Aakre, Trondheim Kilise Diyalog Merkezi müdürlüğününin yanı sıra Avrupa Kiliseler Birliği İskandinavya temsilcisi olarak görev yapıyor. Norveç Hizmet Hareketi Platformu’nun seminerine katılan Dag Aakre, Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi’ni yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ifade etti. Aakre, ”2000’li yılların başında hem Gülen’in hem de Hizmet Hareketi’nin İskandinavya coğrafyasında fazla tanımmadığı bir dönemde, hem sayın Gülen’i hem de hareketi erken tanımış olmaktan dolayı kendimi şanslı görüyorum.” dedi.



Dag Aakre, seminere katılanlardan gelen ”Fethullah Gülen’i kendi gözlemlerinizle nasıl tanıyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi; ”Sayın Gülen’i kısa bir konuşmayla nasıl anladığımı anlatmam mümkün değil. Benim tanımımla sayın Gülen, saygın bir ses, barış içinde birlikte yaşam, diyalog ve demokrasi gibi önemli konularda yönlendirici olmuş önemli biridir. İlham kaynağı olarak Fethullah Gülen, milyonlarca insanın hayatının değişmesinde etkili olmuştur. Bunu görmezden gelmek mümkün değildir. Fethullah Gülen’in düşüncelerindeki evrensellik ve kuşatıcılık sadece Müslüman toplumlarda değil, farklı inançlara sahip kimlikleri de kapsamaktadır. Bu çok değerli ve ilham vericidir. Az sayıda kişide birleşen özelliklerden birisi de yüksek entelektüel seviyeyi dindar kişilikte birleşmesi hususiyetidir. Bu iki özelliği kombine eden, sözü dinlenmeye değer insan sayısı çok azdır.”
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