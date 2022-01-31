Yeni polemik: Erdoğan'ın planı zamları geri çekip kahraman rolü mü oynamak?

2022 yılının ilk gününde elektrik ve doğal gaz fiyatlarına gelen zam gündemden düşmüyor. 1 Ocak'ta doğal gaza yüzde 25, kademeli fatura dönemine geçilen elektrik fiyatlarına ise yüzde 50 - yüzde 125 arasında zam yapılmıştı. İlk ayda 150 kilovatı aşan vatandaşlar iki katı gelen elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldı. Doğalgaz faturasının da iki katı gelmesiyle vatandaşlar ay sonu gelmeden kara kara düşünmeye başladı.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların dert yandığı doğalgaz ve elektrik zammı ile ilgili olarak "Mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı" sözleriyle savunurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İhtiyaç olursa 150 kilovat kademeyi yükseltiriz" dedi.





Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından, sosyal medyada kritik gelişmeleri ve kulis haberleri önceden açıklamasıyla bilinen Ankara Kuşu isimli hesaptan bomba bir iddia geldi.







Ankara Kuşu adlı hesap, "Elektrik ve doğalgaz zamları geri çekilebilir" iddiasında bulundu.









Ankara Kuşu'nun yaptığı paylaşımın altına vatandaşlar tarafından yapılan yorumlar dikkat çekti:







"Faturalar can yakmayami basladi bagirislar tepkiler falan simdi muhtemelen ne olacak Reis elektrige %25 indirim 150kwv250 oldu der sonrada Reisi parlatmaya devam hep ayni taktik yiyen cok nasil olsa"





"ölümü gosterip sitmaya razi ederler sonrada reis e helal olsun bak nsl atti duzeldi"





Yalan haber. Elektrik dağıtım şirketleri bu zamdan bile memnun değil. Daha fazlasını istiyorlar.





Bıraksınlar ozaman tekrar eskisi gibi devlet baksın hem neden ozellestirildiki hükümetten 30 a aldığı elejtirigi halka 130 a verio hayırdır





Tipik AKP oyunu zamlar geri çekilip Erdoğan kahraman ilan edilecek. Sonra çıkıp sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile geri alındı denecek.





Zamlar geri falan çekilmeyecek ya o işler öyle yürümüyor zam mı devlet yapmıyor ki dolara endeksli enerji...Devletin bir şey yaptığı yok...





Bu ay doğalgaz 750, su 65, elektrik henüz gelmedi ama geçen ay 274 geldi. Ev İnt 100, iki cep telefonu 130. Gitti 1300 teşekkürler..





Dolar gibi yapıcaklar dolar nasıl 7 8 tl den 18 tl ye çıkarıldı 13 e düştü millet halay çekti elektrikte öyle her zaman 4.600 en fazla 5.000 bin gelir bu ay 10 bin 373 tl geldi şimdi 10 bin tl yerine 8 bin tl gelir millet düştü der halay çeker





Onu devlet senin benim paramla yaptı.Elektrik şirketleri özelleşti özel sektör aldığı hakkı kolay kolay geri vermez bence.