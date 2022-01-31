Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Türünün en yaşlısı olarak bilinen Jonathan isimli dev Şeyseller kaplumbağası 190 yaşına girdi. Bakıcıları, yaşlı kaplumbağanın sağlık durumunun ve libidosunun hala iyi olduğunu aktardı. Yaşlı kaplumbağa, bulunduğu adada Emma ve Fred adındaki 2 arkadaşı ile çiftleşmeye devam ediyor.

St. Helena Adası'nda yaşayan ve dünyanın bilinen en yaşlı kaplumbağası olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı'nda yerini alan Jonathan 190 yaşına girdi.

St. Helena'da faaliyet gösteren 'Hayvanlara Karşı İşkenceyi Önleme Derneği'nden Teeny Lucy, yaşlı kaplumbağanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Lucy, "Dev kaplumbağalar genellikle 150 yıla kadar yaşar. Bu yüzden çok iyi durumda" dedi.



Jonathan, Güney Atlantik adasındaki 140 yıllık evine ilk olarak 1882'de İngiliz sömürge yöneticisi ve daha sonra St. Helena Valisi olan Sir William Grey-Wilson'dan bir hediye olarak getirildi.





'53 İngiltere başbakanı gördü'





Lucy, 40 ABD başkanını görecek kadar yaşayan Jonathan hakkında, “En az 50 yaşındayen St. Helena'ya geldi. Yani buraya geldiğinde tamamen büyümüştü. Bu nedenle yumurtadan çıkma yılı yaklaşık 1832. Bu da demek oluyor ki, Jonathan tam 53 İngiltere başbakanı gördü” ifadelerini kullandı.