Samanyolu Haber /Gündem / Nüfus Müdürlüğü’nden skandal ‘pasaport’ paylaşımı /15 Ekim 2019 19:14

Nüfus Müdürlüğü’nden skandal ‘pasaport’ paylaşımı

İnsan Hakları Savunucusu ve Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, ‘Pasaport vermediniz, 18’i bebek 30 vanandaşın boğularak ölmesinden sorumlususnuz’ dediği Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden tuhaf bir açıklama yapıldı.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun paylaşımına atıf yapılan açıklamada, ”Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürütülmekte olup feto/pdy elebaşının talimatıyla yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur. Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar için suç duyurusunda bulunulacaktır” diye skandal ifadeler kullanıldı.



Açıklamaya Gergerlioğlu’nun tepkisi sert oldu: ”Buna suç bastırmak denir..! Anayasayı çiğneyip KHKlıların ve canının istediği yüzbinlerin pasaportunu idari kararla iptal edenler kalkmış beni itham ediyor. 18’i bebek ve çocuk 30 kişi pasaport yasağından boğulmuştur. Bir de iftira haa! Güneş balçıkla sıvanmaz, Anayasa’yı çiğnediniz!Ege ve Meriç sularında boğulan bebekleri TBMM’de gündem ettiğim ve pasaport yasağı ihlallerini dile getirdiğim için İçişleri Bakanlığı benim hakkımda suç duyurusu yapacakmış. Bebeklerden, çocuklardan, masumlardan yana olacağım, istediğiniz kadar ihlal yapın, suçunuzu örtemezsiniz.”

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