Samanyolu Haber /Kültür / Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’den ilk fragman yayınlandı /10 Haziran 2023 21:37

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’den ilk fragman yayınlandı

Cannes Film Festivali’nde, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne”den ilk fragman yayınlandı.

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TR724'te yer alan habere göre “Kuru Otlar Üstüne” 76’ncı Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapmıştı. Geçen mayıs ayında ilk tanıtım videosu yayınlanan filmin, bu kez ilk fragmanı yayınlandı.

Fragman, Nuri Bilge Ceylan’ın resmi YouTube hesabından paylaşıldı. Filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği henüz açıklanmış değil.

Filmi Türkiye’de dağıtacak olan BirFilm’den yapılan açıklamada, “76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran Kuru Otlar Üstüne çok yakında Bir Film dağıtımıyla sinemalarda” ifadeleri yer aldı.

Filmin başrol oyuncusu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.
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