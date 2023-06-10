Satıcılar siparişleri iptal etmeye başladı

Otobüs biletlerindeki zam beklentisi de sebepsiz iptal şikâyetlerini artırdı.





Özkan’ın mağduriyeti sorulan e-ticaret sitesi de konuyla ilgilendiklerini, satıcı firma kaynaklı bir sorun yaşandığını ve Özkan’a fiyat farkının iade edileceğini belirtti.





Sevda Demir de, “Genelde internet üzerinden alıyoruz ama bir sorun olmadı. Ben kendim iptal ettim ama onların iptal etme gibi bir durumu olmadı. Böyle bir şey başıma gelse çok kızardım, şikayetçi olurdum” dedi.





Ağaoğlu, bahanelerle fiyat artışına gidilemeyeceğini vurgulayarak, “Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda” diye konuştu.





Tüketicinin satın aldığı bileti iptal eden şehirlerarası seyahat firmalarını mutlaka ulaştırma bakanlığına şikayet etmesi lazım. Tüketici o seyahate gidemezse, maddi manevi tazminat hakkı doğar.”





Keyfi olarak iptal edip fiyat etiketi değişip satışa sunulması tüketici kanununa tamamen aykırıdır. Tüketiciler seyahat firmalarıyla ilgili iptalle karşılaşıyorlarsa, kendi iradeleri dışında Ulaştırma Bakanlığı’na, internet üzerinden yaptıkları alışverişle ilgili bir iptal ve haksız uygulama görürlerse, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayet edebilirler.”





Sözcü'de yer alan habere göre döviz fiyatında yaşanan sert artış, e-ticaret ve online bilet sitelerinde hiçbir sebep göstermeden sipariş iptallerinin yaşanmasına neden oldu.Bir e-ticaret sitesinden 24 bin lira ödeyerek akıllı saat alan Emin Özkan, kargosu yola çıkmasına rağmen ürününü teslim alamadı.5 gün içerisinde yaklaşık 12 bin liralık zam gelen ürün, hiçbir sebep gösterilmeden iptal edildi.Aynı durum, otobüs bileti satan online bilet sitelerinde de görülmeye başlandı.İstanbul’da yaşayan Emin Özkan, e ticaret sitesinden aldığı ürünün kargoya verildikten sonra iptal edilmesini şöyle anlattı:“24 bin liraya, bilinen bir markanın akıllı saatini sipariş ettim.Pazartesi sabah bu e-ticaret sitesinin 0850’li numarasından arandım: ‘Beyefendi, akıllı saat almışsınız, ben fiyatı yanlış girmişim ürüne de zam geldi, lütfen siparişinizi iptal eder misiniz’ dendi. Ben de edemeyeceğimi belirttim. Ürün pazartesi günü kargoya verildi.Kargo takibi yaptığımda hep transferde görünüyor ve ürün bir türlü gelmiyordu.Daha sonra bir mesaj geldi, siparişiniz iptal edildi, paranız iade edildi diye. İade edilen para taksitli çekildiği için 6 ayda iade edilecek.Bu ürün dövize zam geldiği için şimdi 36 bin 500 lira. Açıkçası ürüne zam geldiği için müşteriyi mağdur ederek ürünümüzü vermediler. Ben 5 gün içinde 12 bin lira zarardayım.Ben birçok vatandaşın da döviz artışından dolayı e ticaret sitelerinde çok mağdur olduğunu düşünüyorum.Ya ürünümün bana gönderilmesini ya da ürünü satın aldığım tarihteki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki farkın ödenmesini bekliyorum.” diyerek yaşadıklarını anlattı.Otobüs bileti iptal edilen Yağız Kalemci de, “Daha önce biletimin iptal edildiği oldu. Yer olmadığına dair bir gerekçe sundular. Bileti almamıza rağmen sıkıntı yaşadık, bizi aradılar ve yer yok demişlerdi. Parasını geri iade ettiler. Mağdur olduk, zamanında gidemedik. 2 gün sonra gitmiş olduk. Daha sonra o internet sitesinden de bilet almadık” diye konuştu.Konuyla ilgili açıklamalar yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketicinin sözleşmesini iptal etmek için haklı gerekçe ancak mücbir sebeplerle olur. Tüketici Kanunun 6’ncı maddesi satıştan kaçınmayı da yasaklamıştır. Ben satmıyorum, caydım, sen paranı geri al denilemez” dedi.“O seyahati gerçekleştirmek için fark ödemek durumunda kalırsa mutlaka tüketici hakem heyetine başvurarak o bedelin ticari avans faiziyle kendisine iadesine karar verilmesini isteyebilir.Tüketici Kanunu’nda açık hüküm var. Tüketici sözleşmeleri, tüketici aleyhine değiştirilemez. Ayrıca satıştan kaçınmak da yasaktır. Fiyat etiketiyle ilgili 54’üncü maddemizde de der ki; ilan edilen fiyatla istenilen, kasadaki fiyat farklıysa tüketici lehine olan uygulanır. Kanun çok açık ve net, tüketicinin eli çok güçlü.Ağaoğlu, “Gerek internetten, gerek terminalden satın alınan şehirlerarası otobüs biletleri nasıl satıcı tarafından iptal edilemezse, dolar yükseldi, benzer bir sorunu da elektronik ürünlerle ilgili sipariş veren tüketicilerin de siparişlerini bazı firmalar iptal ediyor. Bu tamamen hukuka aykırı” dedi.“Stokta bulunmayan mal satılamaz, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde açık hüküm var. İnternetten alışverişlerde de çok görüyoruz” diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:“Dolar yükseldi ya, hemen fiyatları artırdılar. Verilen siparişi iptal hakkın yok senin. Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda.Tüketicilerin muhatabı mesafeli sözleşme yaparak bedel ödediği internet satış portallarıdır. Tüketici Kanunu’nun 6’ncı maddesi, satıştan kaçınmayı yasaklamıştır.Tüketiciye ben satmıyorum, caydım, sen paranı geri al, otur oturduğun yerde denilemez. Tüketicinin sözleşmesini iptal etmek için haklı gerekçe ancak mücbir sebeplerde olur.Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, “Firmaların böyle bir hakkı yok eğer zorunlu nedenlerle otobüs seferleri iptal ediliyorsa, o vatandaşın seyahatini bir şekilde temin etmek durumundadır, fiyat farkı da alamaz” ifadelerini kullandı.Yıldırım da, “İnternet sitesiyle firma müşteriye karşı bu konuda müteselsil sorumludur. Zam yapmak için seferi iptal eden firmalara bakanlığın ağır bir yaptırımı var. İnternet sitesi de buna ortaktır” ifadelerini kullandı.