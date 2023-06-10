Dünyayı gezdi, kendi ülkesini kurdu

Sözcü.com.tr'nin haberine göre ABD'de yaşayan DJ Randy “R Dub!” Williams, dünyayı gezdikten sonra artık gidecek yeni bir ülke kalmayınca “kendi ülkesini” kurdu.



Kulüplerde DJ olarak çalışan Williams, dünyanın tüm ülkelerine gittiğini ve uzun yıllar hayatını gezmeye adadığını söyledi. Artık gezmekten yorulduğunu ve gidecek yeni bir yer bulamadığını belirten DJ, California'da aldığı arazide Slowjamastan isimli bir mikro ülke yarattı.



19 bin dolara aldığı arazide kurduğu ülkede kendini Slowjamastan Padişahı ilan eden Williams, CNN International'a “Her yere gittim, yeni bir yer kalmayınca kendi ülkemi yarattım” dedi. Hayali başkent Dublândia'da ülkesinin bağımsızlığını ilan eden Williams, 11 bin hektarlık çöl alanına kurulu ülkesinde sıra dışı bazı kurallar da koydu.



TERLİKLE GEZMEK YASAK



Örneğin Slowjamastan'da plaj terliği giymek yasak. Diktatörlük eleştirilerini reddeden DJ Randy, her yerde olduğu gibi Slowjamastan'ın da kendi kuralları olduğunu söylüyor.



Kendi pasaportu ve parası da olan ülkenin nüfusu 500 civarında ama 4500 kişinin başvurusunun da onaylandığı belirtiliyor. Ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği ülke, turistleri bu sıra dışı deneyimi görmeye davet ediyor. San Diego'nın kuzeybatısındaki bir çölde kurulu arazinin girişinde “Slowjamastan'a Hoş Geldiniz” yazıyor.



Slowjamastan bayrağının dalgalandığı Williams, BM üyesi 193 ülkeyi de gördüğünü ve son olarak Türkmenistan'a gittiğini kaydederek “Şimdi 194. ülkeyi de istiyorum” dedi. ABD'li müzisyen, Nevada eyaletindeki Molossia Cumhuriyeti gibi farklı mikro ülkeleri gördüğünü ve bu deneyimlerden ilham aldığını anlattı.



Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak tanınan Molossia Cumhuriyeti, hayali bir mikro ülke olarak 1998'de ABD'den bağımsızlığını ilan etmişti. Ülkenin sıra dışı lider Kevin Baugh, Molossia'nın Doğu Almanya'yla savaşta olduğunu savunuyordu.



Ülkenin yerel para birimi çikolatadan yapılmıştı.