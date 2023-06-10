Samanyolu Haber /Spor / Orkun Kökçü resmen Benfica'da /10 Haziran 2023 21:00

Orkun Kökçü resmen Benfica'da

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü’yü Hollanda kulübü Feyenoord’dan transfer etti.

Benfica Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euro’luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.

Kulüp resmi bonservis bedelini açıklamazken, Benfica’nın Orkun için Feyenoord’a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bonuslarla birlikte bu rakamın 30 milyon Euro’ya çıkacağı belirtildi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord’da başlayan Orkun, 2022’de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

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