Samanyolu Haber /Gündem / Nuri Gökhan Bozkır hakkında karar! /03 Ocak 2024 16:25

Nuri Gökhan Bozkır hakkında karar!

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

SHABER3.COM

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararı çerçevesinde dün gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. 

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır’a, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi. 

Ardından Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanıyor. 

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