Nuriye Gülmen davasında 15 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyuna da daha önce yansıyan Nuriye Gülmen davasında yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.





Nuriye Gülmen ile birlikte 4 kişinin yargılandığı davada yargılanan isimler için 15 yıla kadar hapis cezası istendiği aktarıldı.







15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ







Aralarında KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI





İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği belirtilerek beraatları, Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı istendi.Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar tahliye talebinde bulundu.