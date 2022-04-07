Samanyolu Haber /Dünya / Kiev yönetimi Macaristan'ın teklifini kabul etmedi /07 Nisan 2022 21:13

Kiev yönetimi Macaristan'ın teklifini kabul etmedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı sürerken ateşkez müzakereleri için Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Macaristan'a bir zirve önerisi gelmişti. Söz konusu önerinin Ukrayna cephesi tarafından reddedildiği aktarıldı.

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Rusyaile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri çeşitli yollarla devam ederken bir zirve önerisi de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan gelmişti.

İki ülke heyetlerinin Macaristan'da bir araya gelmesi teklifini ortaya atan Orban'ın bu teklifinin Kiev yönetimince kabul görmediği belirtildi.

KİEV YÖNETİMİ REDDETTİ

Macaristan’ın Rusya ve Ukrayna’ya önerdiği Budapeşte’deki ateşkes zirvesi, Ukrayna tarafından reddedildi.

Macaristan dün, Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla bir zirve önermişti.

Ukrayna başkanlık konseyi danışmanlarından Mihaylo Podolyak ülkesiyle Rusya arasında diplomatik temasların devam ettiğini, şimdilik yeni görüşme kanalları açmaya niyetleri olmadığını söyledi.
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