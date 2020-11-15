O Büyükelçinin peşini bırakmayacağım

Mesut Kaçmaz, ailesi ile Pakistan'da yaşadıkları zorlukları, eşine ve çocuklarına yapılanları, uçakta başına gelenleri, yapılan tehditleri,Türkiye'deki mahkeme sürecini, şahit olduğu savcının telefon görüşmesini Kemal Gülen'e anlattı.





Gün Bugün programına katılan Kaçmaz Pakistan’dan dönemin Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’in ile ilgili hukuki mücadelesinin devam edeceğini söyledi













Kaçmaz ailesi Lohar Yüksek Mahkemesi’nin kararına rağmen hukuksuz bir şekilde deport edildi. BM korumasındaki Kaçmaz ailesi, cumartesi sabahı gözleri bağlı bir şekilde İslamabad’dan Türkiye’ye işaretsiz bir uçakla gönderilmişti.







Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet ekipleri tarafından günlerce sorgulanan Kaçmaz bir süre cezaevinde tutuklu kalmıştı.

