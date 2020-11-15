İşte kimsenin hesaba katmadığı korona aşısı ayrıntısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çalışmaları devam eden korona aşılarının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek "Eczanelerde, aile hekimlerinde normal buz dolapları var. O aşı bu dolaplarda saklanamıyor" dedi.

Dünyanın gözü koronavirüse karşı geliştirilmeye çalışılan aşılara çevrilmişken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan depo uyarısı geldi.

"Şu anda Türkiye'de -70 derece saklanma ihtiyacı duyulan bu aşıyı depolayacak bir depo yok. Sadece biz de değil ABD'de de böyle. Şu anda tartışma konusu olan bu. Önce bu alt yapının yapılması lazım. Sonra bunları -70 derecede taşıyacak sistemleri kurmanız lazım. Sonra illerde bunları depolayacak depolar kurmanız lazım. Arkasından şu anda eczanelerde, aile hekimlerinde normal buz dolapları var. O aşı bu dolaplarda saklanamıyor. Ayrıca orada da son derece pahalı olan -70 derecelik soğutma cihazları koyacaksınız. Ben Hacettepe için söyleyeyim benim bu aşıları koyacak yerim yok."





Yüzde 90 etkili olduğu tespit edilen koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin "Bütün aşılarımızın eksi 70 derecede nakliyesi sağlanacak. Aşı merkezlerinde de eksi 70 derecede depolanabilecek. Ancak aşılamanın yapılacağı (daha küçük) merkezlere, normal buzdolaplarında ulaştırılabilecek ve sonraki 5 gün içinde aşılamanın yapılması gerekecek. Yani 5 gün boyunca normal buzdolaplarında da yaklaşık 5 derecede bozulmadan muhafaza edilebilecek. Bu, gerçekleştirilemeyecek kadar zor bir operasyon değil. Çünkü ilk aylarda pandemi sürecinde insanlar randevu ile sırayla aşı olacaklar. Sonraki aşamalarda ise daha stabil formülasyonlar üzerinde çalışacağız ve normal buzdolaplarında daha uzun süreler muhafaza edilebilmesini sağlayacağız. Böylece eczanelere dağıtımı ve doktrolara ulaştırılması da sağlanabilecek" demişti.