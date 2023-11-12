O da ifadeye çağrıldı; Dilan Polat'ın yakın arkadaşıydı

Dilan Polat ve ailesinden sonra her gün farklı bir isim gündeme geliyor. Gösterişli yaşantılarıyla dikkat çeken sosyal medya ünlüleri gündemden düşmüyor.







Kara para akladıkları öne sürülen Dilan Polat ve eşi Engin Polat çeşitli suçlamalarla gözaltına alındıktan bir süre sonra Dilan Polat’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Nevra Bilem hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları gündeme bomba gibi düştü.







REKLAMLAR ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK



Nevra Bilem, sosyal medyada yaptığı altın şovlarla tanınıyor. Bazen eşinin külçe altın hediye ettiği Bilem, sık sık deste paralar ve altınlarla paylaşım yapıyor.







Show Tv'nin haberine göre, Nevra Bilem 1,5 milyon takipçili sosyal medya hesabından reklam paylaşımları yapıyor. İddialara göre ünlü fenomen bu reklamlar üzerinden takipçilerini dolandırıyor.







Birçok kişiyi dolandırdığı haberlerinin hızla yayılmasının ardından mağdur olan kullanıcıların, Bilem tarafından engellendiği de belirtildi.







2022 yılında Gelin Evi yarışmasına da katılan Nevra Bilem 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ifadeye çağrıldı.





Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağmıştı.







Nevra Bilem'in havuzda altınlarla çektiği video da ortaya çıkan iddialardan sonra yeniden gündem oldu.

