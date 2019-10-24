O isme de koltuk bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra ortada kalan isimleri kamuda yeni görevlere tayin ediyor.





Erdoğan şimdi de eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a yardımcı olarak tayin etti.





Erdoğan, mayıs ayında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı Halkbank'a yönetim kurulu üyesi olarak seçmişti.





Demircan'ın ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.







Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.