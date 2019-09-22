O rektörün özrü kabahatinden büyük oldu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve psikiyatrist Nevzat Tarhan, geçtiğimiz gün kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay’ın ölümü hakkında, “Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi!” ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü. Tarhan açıklamasına gelen tepkiler üzerine bir mesaj daha paylaştı. “Ölüm bilinci herkese lazım. Ancak önyargılara dokunmuşum” diyen Tarhan, tekrar tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, “Konuştukça batıyorsun. Keşke özür dileseydin. Ölüm bilinci ve önyargı demişsin” mesajları atarak, Tarhan’a tepki gösterdi.







İşte Tarhan’ın tepki çeken yeni mesajları:















