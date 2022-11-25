O ülkede devlet iPhone'lara el koydu!

Brezilya ile Apple arasındaki şarj aleti polemiği hız kesmeden devam ediyor. ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 12 serisinin tanıtımıyla birlikte kutulardan şarj adaptörünü kaldırdı. Brezilya'da hükümet, geçtiğimiz aylarda bu konuda büyük hamleler yaparak hem Apple’a ceza vermiş hem de ‘eksik ürün sattığı’ gerekçesiyle şirketin iPhone satışlarını durdurmuştu.







Webtekno'dan Gökay Uyan'ın haberine göre milyonlarca dolarlık cezaya rağmen Apple’ın hâlen bu gerekliliğe uymamaya devam ettiği bildirildi. Şirketin adaptör sunmayarak müşterilerine zarar verdiğini söyleyen hükümet de bu nedenle konuya ilişkin yeni bir adım atma kararı aldı.





Brezilya’daki yetkililer, Apple’ın şarj cihazı gereksinimini karşılamaya devam etmemesi nedeniyle perakende mağazalarda bulunan iPhone’lara el koymaya başladı. Technoblog tarafından yayınlanan bir raporda, tüketici koruma yetkililerin farklı mağazalarda bulunan yüzlerce telefona el koyduğu aktarıldı. Düzenleyicinin, bu hamleyle Apple’ın telefon kutularından şarj cihazı çıkmasını gerektiren yerel yasalara uymasını sağlamayı amaçladığı da belirtildi.





APPLE'DEN BREZİLYA'YA ÇAĞRI

Bunların dışında düzenleyicinin, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone’ların satılmasını yasaklama emrini verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Apple, kutuya şarj cihazı koymama sistemine iPhone 12’yle başlamış olsa da daha sonra bir güncellemeyle bu durumu iPhone 11’lere de getirmişti. Bu da Brezilya’da 3 yıl önce tanıtılan iPhone 11’in bile satışının engellenmek istendiğini gösterdi.





Apple Brezilya, iPhone’lara el koyulmasının ardından hükümete seslenerek, tartışma hakkında kesin bir karar verilene kadar satışlara izin verme çağrısında bulundu. Dev şirket, Technoblog’a yaptığı açıklamalarda da bu operasyona rağmen Brezilya’da telefonları satmaya devam edeceğini vurguladı.







