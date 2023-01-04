Samanyolu Haber /Dünya / O ülkede nakit kullanımı o kadar azaldı ki, hiç banka soygunu olmadı /04 Ocak 2023 08:25

O ülkede nakit kullanımı o kadar azaldı ki, hiç banka soygunu olmadı

Nakit para kullanımı azalan Danimarka'da ilk defa 2022 yılında hiç banka soygunu yaşanmadı.

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Nakit talebinin azalması sonucu bir çok banka şubesi maliyetleri düşürmek için nakit hizmetlerine son verdi. Bu nedenle artık banka hırsızları için şubelere girip zor kullanarak para çalmaya çalışmanın bir anlamı kalmadı.

Ülkenin en büyük bankalar birliği Finance Denmark verilerine göre, 2021 yılında da sadece 1 banka soygunu yaşanmıştı. Bundan 20 yıl önce Kuzey Avrupa ülkesinde 222 banka soygunu meydana gelmişti.

Merkez bankası verilerine göre Danimarkalılar harcamalarında giderek daha fazla kredi kartı ve akıllı telefon uygulamalarını kullanmaya başladı ve son altı yılda bankalardan nakit çekimi yaklaşık dörtte üç oranında azaldı.

Finance Denmark'a göre ülke genelinde sadece 20 banka şubesinde nakit rezervi bulunuyor.

Öte yandan şubelerde nakit para tutulmaması nedeniyle soyguncular bankomatları hedef almaya başladı. 2016 yılında 18 soygunla zirveye ulaşan bankomat soygunları da teknik güvenlik ve gözetleme önlemlerinin artırılması ile sıfıra indi.
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