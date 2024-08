Oasis 2025 dünya turnesiyle geri dönüyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 90'lara damga vuran İngiliz rock grubu Oasis, yeniden bir araya geleceği söylentilerini doğruladığı duyurusunu bu sözlerle yaptı.



2025'te dünya turuna çıkacağını açıklayan grubun belkemikleri Noel ve Liam Gallagher 2009'dan yana ilk kez birlikte çalacak.



Uzun süredir kavgalı olan Gallagher kardeşler, Oasis'in yeniden bir araya geleceğini sosyal medya hesaplarından iki ayrı gönderiyle doğruladılar.



İkili, X hesaplarından, "İşte bu, oluyor," diyerek eski klip ve performanslarının yer aldığı bir videoyu paylaştılar.



Ayrılık haberlerini 28 Ağustos 2009'da duyuran rock yıldızları bir araya gelişlerini hayranlarına bundan bir gün önce müjdelemiş oldular.



Gelecek yıl Temmuz ayından itibaren Birleşik Krallık ve İrlanda'da beş şehirde konserlerinin duyurusunu yapan grubun, yıl sonunda Avrupa kıtası dışında hayranlarıyla buluşması bekleniyor.



BBC Kültür Muhabiri Noor Nanji, grubun üyelerinin yeniden bir araya gelmesinin sıradan bir haber olmadığını belirtiyor.



Bunun aynı zamanda iki erkek kardeşin uzlaşmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Nanji, Gallagher kardeşler arasında yıllarca devam eden sevgi-nefret ilişkisine dikkat çekiyor:



"Liam ve Noel Gallagher'ın ilişkisinde sürekli bir gerilim vardı ve yıllar içinde bazı turlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı. 2009'da perde arkasındaki kavgalar Noel'in gruptan ayrılmasıyla sonuçlandı.



"Peki barıştılar mı? Rock'ın anaerkil figürü olarak görülen anneleri Peggy, oğullarının kafasına vurup onları barışmaya mı zorladı?



"Bir şey net... Kardeşlerin sahnede ve sahne dışında ilişkileri önümüzdeki yıl da gündemde olmaya devam edecek."



Grubun bir araya geleceğine dair söylentiler Pazar günü, Liam ve Noel Gallagher'ın sosyal medya hesaplarında ve resmi Oasis X hesabında yayınlanan video kliple hararetlenmişti.



11 saniye uzunluğundaki klipte, grubun ünlü logosunun yazı tipi ve stiliyle "27.08.24" tarihi ve saat "8.00" gösteriliyordu.



1991 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde kurulan Oasis, ilk albümü Definitely Maybe ile büyük bir çıkış yakaladı.



İkinci albümü (What's the Story?) Morning Glory başta Wonderwall olmak üzere dünya çapında müzik listelerinin ilk sıralarına oturan şarkılarla gruba büyük bir şöhret kazandırdı.