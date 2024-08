Ahmet Şık: Onların bize söylediğini kendilerine söyledim

Can Atalay hapiste, çeteye devleti teslim eden adam meclisi yönetiyor. Utanılması gereken şey bu. Bunu söylemeye çalışıyordum.





Söyleyemedim. Biliyordum olay çıkacağını. Mecliste ne zaman olay çıkacağını belirleyen birtakım unsurlar var. AKP grubunu yöneten kişi ayakta müdahil oluyorsa mutlaka kavga ve saldırı oluyor. Benim altı yıllık tecrübem bu. Muhalefetten birisi mutlaka saldırıya uğrayacaktı.





Alpay’ın yaptığı saldırı çok organize. Önceden karar verilmiş. Bozdağ'la göz teması kuruyor. Arkasında 5-6 AKP'li var. Kürsüye geliyor. Bozdağ gongu çalıp oturumu kapattığı anda müdahalede bulunuyor. Arkasından diğerleri geliyor. Ben düşüyorum.





Alpay, ilk müdahaleyi yaptı. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan. Saldırdılar 6-7 kişi birden, bildikleri iş bu, pusu kurmak.





AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in "Ahmet Şık’ınki provokatif bir konuşmaydı. Kürsüye gelip hakaretamiz ifadeleri kullanırsa öbür tarafın elini bağlayıp seni seyretmesini beklemiyorsunuz. Yapılmaması lazımdı. Şık da amacına ulaştı. Bana göre üzgün değildir olanlardan” açıklamasına TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan yanıt geldi. Şık, "Ben gazetecilik yaparken de hizaya gelerek gazetecilik yapmadım, siyasette de hizaya gelerek siyaset yapmayacağım. Ne muamele görüyorsam aynı şekilde mukabele etmek benim görevim. Onların bize söylediğini, kendilerine söylediğimde hakaret mi etmiş oluyorum" dedi.İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Şık, Türkeş’in açıklamalarına yanıt verirken TBMM’de Can Atalay oturumunda yaşananları da anlattı.Saymaz'ın HalkTV'deki köşesinden ilgili bölümler şöyle:"Bir kere Tuğrul Bey, Gezi davasıyla ilgili tutumuyla teşekkürü hak ediyor. Ama Tuğrul Bey meclise gelip giden biri olsaydı, görevi izin vermiyor olabilir, şunu görürdü: İktidar mensuplarından en çok duyduğumuz sözcükler; vatan haini, bölücü, terörist, katil…Ben gazetecilik yaparken de hizaya gelerek gazetecilik yapmadım, siyasette de hizaya gelerek siyaset yapmayacağım. Ne muamele görüyorsam aynı şekilde mukabele etmek benim görevim. Onların bize söylediğini, kendilerine söylediğimde hakaret mi etmiş oluyorum? Can Atalay için terörist dediniz mi? Dediniz. Ben de 'Hayır, Can değil, sizsiniz terörist' diyorum. Tuğrul Bey de bunları değerlendirsin.Sadece Gezi Davası'nda aldığı tutum nedeniyle işin hukuksuzluğunu görmesine rağmen hala nasıl o partide nasıl kalıyor, bence bunu sorsun kendisine.Hem MHP'den hem AKP’den Can Atalay için 'Terörist' dediler. Arkasından Adalet Bakanı açıklama yaptı, AYM kararının uygulanmayacağına dair. Oturumdan birkaç saat önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması var, kararın uygulanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen. Güler'in böyle bir demeç vermesinin manası nedir? 'Gerilim istiyorum' diyor.Anayasa’nın 153. maddesi diyor ki 'AYM kararları bağlayıcıdır.' Ama iktidarın iki ortağı diyor ki 'Uymayacağız.' Böyle bir ortamda başladı.Can Atalay’la hukukum var, canım yanıyor. O öfkeyle çıktım.Konuşmamı bütünlüklü yapabilseydim, ne diyeceğim anlaşılacaktı. Söylemeye çalıştığım şu: Anayasa’da milletvekili yemini şöyle biter: 'Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacağıma şerefim üzerine yemin ederim.' AYM kararları bağlayıcı iken, uymayacağını beyan edenler yemini çiğniyor. Yani, şerefiyle bağdaşmayan bir iş yapıyor. Bir bu.İki; 'Bekir Bozdağ'ın oturumu yönetmesi sizin utancınız olmalı' diyorum. Neden? Bozdağ, Can’la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan kişi.Konuşma yapıyordum. Karşıdan sürekli bağırış çağırış. Ben de bağırıyorum sesim duyulsun diye. Alpay'ı son anda fark ettim, elimi kaldırıp müdahale ettim, vurmaya kalkarken ayağım kaydı ve düştüm. Yerde yumruk yedim. Sonrası hengame. Kim kimdir, bilmiyorum. Karman çorman bir ortamdı.Tabii ki ben de vurdum, yaptığım meşru müdafaa, öz savunma. Dayak yiyecek halim yok. Daha önce Ali Bozan'ın yediği dayağı biliyorsun. Ve kimseye hiçbir şey olmadı. Alpay'a ceza aldırmak için sözle fiili eşitleyen bir tutuma itiraz etmek gerekiyordu. Bunu yapmadılar.Özgür Özel’le polemiğe girmek istemiyorum ama yanlış bir iş yaptığını kendisine söyledim.Dedim ki “Sana gönül koymam. Ama yaptığın yanlış.” “Nedir” deyince “İki eylemi birbirine eş tutamazsın” dedim. Ben söz söylüyorum, karşı taraf saldırıda bulunuyor. O da sözle mukabele etsin. Kimseye hakaret etmedim. Bugüne kadar bize söylenenlerin aynısını onlara kullandım. “Sizsiniz terörist” dedim. Özgür’ün tutumu “Anayasa’ya aykırı biliyoruz ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz” diyen tutumla aynı.