Obama, 5 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da

Obama, Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Kongre üyeleri ve yönetim çalışanlarının alkışlarıyla karşılandı. Eski başkan yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Obama, Biden’ı şaka yollu “başkan yardımcısı” olarak tanıttı ve ardından ''Benim başkanım Joe Biden'' diyerek kendini düzeltti.



Kendi yönetiminden bu yana Beyaz Saray’da yapılan değişiklikleri yorumlayan Obama, Biden ailesinin geçen Ocak ayında sahiplendiği ve Willow adını verdikleri kedinin Beyaz Saray koridorlarında koşturmasını da espri konusu yaptı; kendi köpeklerine atfen, “Bo ve Sunny burada çok mutsuz olurdu” dedi. Obama ailesinin Portekiz su cinsi köpeklerinden Bo, geçen yıl Mayıs ayında ölmüştü.



Eski Başkan Obama, kendi yönetiminin iç politikadaki en önemli icraatı olarak görülen ve düşük gelirlilere sağlık sigortası sağlayan Obamacare'i övdü. Biden da, Obama’nın bu yasayla ilgili liderliğinden övgüyle söz etti.



Başkan Biden, “Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na birçok isim verildi ama bu yasaya en çok uyan isim Obamacare” ifadesini kullandı.



Barack Obama, ABD’de hala popüler bir isim ancak Biden yüksek enflasyon ve Corona virüsünü salgınının hala etkisini göstermeye devam etmesi gibi sebeplerle Amerikalılar arasında düşük bir desteğe sahip. Bunun sonucunda Demokratlar, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’nin en az bir hatta belki de her iki kanadında da çoğunluklarını Cumhuriyetçiler’e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu senaryo gerçekleşirse, Biden’ın yasama gündemini hayata geçirmesi zorlaşacak.



Sağlık hizmetleri yasasına odaklanmak geçmişte Demokratlar’a siyasi açıdan fayda sağlamıştı. Cumhuriyetçiler, Obamacare’i yürürlükten kaldırmak için defalarca girişimde bulunmuş ancak bunu başaramamışlardı.