Samanyolu Haber /Dünya / Obama, 5 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da /06 Nisan 2022 09:21

Obama, 5 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da

Eski Başkan Barack Obama, 8 yıllık görev süresinin ardından 2017’de veda ettiği Beyaz Saray’a bir etkinlik için ilk defa geri döndü. Obama, kendi başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan, şimdiki başkan Joe Biden’la birlikte, Obamacare olarak anılan Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası ile ilgili bir programa katıldı.

SHABER3.COM

Obama, Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Kongre üyeleri ve yönetim çalışanlarının alkışlarıyla karşılandı. Eski başkan yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Obama, Biden’ı şaka yollu “başkan yardımcısı” olarak tanıttı ve ardından ''Benim başkanım Joe Biden'' diyerek kendini düzeltti.

Kendi yönetiminden bu yana Beyaz Saray’da yapılan değişiklikleri yorumlayan Obama, Biden ailesinin geçen Ocak ayında sahiplendiği ve Willow adını verdikleri kedinin Beyaz Saray koridorlarında koşturmasını da espri konusu yaptı; kendi köpeklerine atfen, “Bo ve Sunny burada çok mutsuz olurdu” dedi. Obama ailesinin Portekiz su cinsi köpeklerinden Bo, geçen yıl Mayıs ayında ölmüştü.

Eski Başkan Obama, kendi yönetiminin iç politikadaki en önemli icraatı olarak görülen ve düşük gelirlilere sağlık sigortası sağlayan Obamacare'i övdü. Biden da, Obama’nın bu yasayla ilgili liderliğinden övgüyle söz etti.

Başkan Biden, “Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na birçok isim verildi ama bu yasaya en çok uyan isim Obamacare” ifadesini kullandı.

Barack Obama, ABD’de hala popüler bir isim ancak Biden yüksek enflasyon ve Corona virüsünü salgınının hala etkisini göstermeye devam etmesi gibi sebeplerle Amerikalılar arasında düşük bir desteğe sahip. Bunun sonucunda Demokratlar, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’nin en az bir hatta belki de her iki kanadında da çoğunluklarını Cumhuriyetçiler’e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu senaryo gerçekleşirse, Biden’ın yasama gündemini hayata geçirmesi zorlaşacak.

Sağlık hizmetleri yasasına odaklanmak geçmişte Demokratlar’a siyasi açıdan fayda sağlamıştı. Cumhuriyetçiler, Obamacare’i yürürlükten kaldırmak için defalarca girişimde bulunmuş ancak bunu başaramamışlardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Obama, 5 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:37:55