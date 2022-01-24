Obradovic 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

OBRADOVIC 2 YIL SONRA TÜRKİYE'DE RESMİ MAÇTA





Türk Telekom, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.Grupta 5'er galibiyet ve yenilgiyle 10 takım arasında 7. sırada bulunan Türk Telekom, deplasmanda oynadığı maçta Partizan NIS'e 85-59 kaybetmişti. Sırbistan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.Zeljko Obradovic, yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Fenerbahçe'yle 507 maça çıkan Obradovic, Turkish Airlines EuroLeague zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.Sırp başantrenör, Türkiye'deki son resmi maçına Fenerbahçe'nin TOFAŞ'ı 15 Mart 2020'de 84-75 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Obradovic, sezon başı Fenerbahçe'nin düzenlediği özel bir turnuva için Partizan NIS'le İstanbul'a da gelmişti.Obradovic, Türkiye'de kazandığı son kupayı yarın karşılaşmanın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda kaldırmıştı. Obradovicli Fenerbahçe, 16 Şubat 2020'de Ankara Spor Salonu'nda Darüşşafaka'yı yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.