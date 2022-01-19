Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan’ın mektubunu açıklayan Özcan'dan Demirtaş'a tehdit: Canını sadece Öcalan kurtarabilir /19 Ocak 2022 16:25

Öcalan’ın mektubunu açıklayan Özcan'dan Demirtaş'a tehdit: Canını sadece Öcalan kurtarabilir

23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerinden önce Öcalan’ın mektubunu kamuoyuna duyuran Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın. “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek.” sözlerini tehdit olarak yorumlanan ilginç ifadelerle yorumladı.

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Medyascope’ta Ferit Aslan’ın sorularını cevaplayan Ali Kemal Özcan, “Erdoğan’ın niyetinin ne olduğunu bilemem. Bunu yalnız Erdoğan mı biliyor? Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’a, Öcalan’dan da öte Kürt halkına, çıktığında bunlar sorulacak. Sen ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ niye dedin?” dedi.

Çözüm sürecini bozmaktan sorumlu tuttuğu Selahattin Demirtaş için ise “Çıktığında canını kurtarırsa eğer, siyaseten iş yapmayı bırakın sadece Abdullah Öcalan canını kurtarabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

DEMİRTAŞ’IN CANINI SADECE ÖCALAN KURTARABİLİR

Kendisini seçim öncesinde İmralı Adası’na gönderenin ‘devlet’ olduğunu söyleyen Özcan, şunları söyledi:

“Devlet kim? Başındaki Erdoğan. Ben Erdoğan’ın onay ve takdiri olmadan gidemem. Bu doğrudur, bunu kaç kez söyledim. Peki beni gönderen devlet, açıklamayı Öcalan ters teper diyerek ısrarla istememesine rağmen ki ben de devlet yetkililerine söyledim, uyardım. (Dikkate almadılar) Ben (açıklamayı) yaptım, niye yaptım? Çünkü beni İmralı’ya gönderen bunlar (devlet). Ben çözüm peşindeyim, üzüm yeme peşindeyim. Dolayısıyla sorumluluğu onlara bırakarak mektubu okudum. Yanlış yaptım, beni İmralı’ya gönderen akla ben uydum. Ve mektubu okudum.”

DEVLET ÖCALAN’LA MUHATAP OLDU

“Peki Selahattin Demirtaş’ı İmralı’ya kim gönderiyordu? Hem de bir değil birkaç kez göndermiş. Grup grup gönderiyorlardı. Öcalan siyasetin merkezine girmişti. 20 sene sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu bir devlet Öcalan’la muhatap oldu.”

DEMİRTAŞ ÇÖZÜM İSTEMİYORDU

“Bu muhataba Kürtler adına Selahattin Bey neden ısrarla herkesten daha fazla düşmanlık yaptı? ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ diye 3 cümlelik meclis konuşması yaptı. Çözüm istemiyorlardı. Demirtaş bunların hepsinin öncülüğünü yaptı. Şimdi Demirtaş çıktığında, ben tahminimi söylüyorum, canını kurtarırsa eğer bırakın siyaseten iş yapmayı sadece Abdullah Öcalan kurtarabilir. Sadece Abdullah Öcalan Demirtaş’ın canını kurtarabilir. Erdoğan şu anda eski Erdoğan değil. Sayın Erdoğan ‘titreyip kendine dönerse Öcalan faktörünü yeniden devreye koyarlar.”

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