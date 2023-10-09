Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan yürüyüşünde onlarca gözaltı /09 Ekim 2023 18:12

Öcalan yürüyüşünde onlarca gözaltı

Diyarbakır’da PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının yıl dönümünde yapılan yürüyüşte 100 kişi gözaltına alındı.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar’ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.

Ancak yürüyüşün "izinsiz" olduğu ihtarına karşın eyleme devam eden gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbede sonrası 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor. Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor.
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