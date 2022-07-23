Odessa limanı, tahıl koridoru anlaşmasından saatler sonra 'füzelerle vuruldu'

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Cumartesi sabah erken saatlerde Odessa iki füzeyle vuruldu.







Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'yı saldırıdan sorumlu tutarak, limandaki ambarların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.





Dün varılan anlaşmada, Rusya, tahıl ihracatında kullanılacak limanları hedef almamayı taahhüt etmişti.





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırının, Rusya'nın uluslararası hukuku "tamamen yoksaydığını" gösterdiğini söyledi.





Borrell, "Istanbul anlaşmasından bir gün sonra tahıl ihracında kritik bir noktaya saldırmak kınanmalıdır" dedi ve AB'nin saldırıyı kınadığını kaydetti.





Ukrayna ordusu, isabet eden iki füzenin yanı sıra, iki füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü aktardı.





Bölgede milletvekillerinden Oleksiy Honcharenko, Telegram üzerinden paylaştığı mesajda, limanda saldırıdan sonra yangın çıktığını kaydetti.





Honcharenko, Rusya tarafını "aşağılıklar" olarak niteledi ve "Bir elleriyle anlaşma imzalayıp diğer elleriyle füze fırlatıyorlar" dedi.





Füzelerin can kaybına neden olup olmadığı ya da ne kadar maddi zarara neden olduğu henüz netleşmiş değil.





Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" ifadelerini kullandı.



