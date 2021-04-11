Ödüllü doktor Adem Topkara cezası bittiği halde tahliye edilmiyor

Denizli Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri dosyasında yargılanan estetik ve plastik cerrah Yrd. Doç. Dr. Adem Topkara, cezaevinde kalması gereken süre 29 Mart’ta dolduğu halde tahliye edilmiyor.





“CERRAHLIK HER ŞEYİYDİ, 4,5 YILDIR ELİNE NEŞTER ALMADI”

Bu duruma isyan eden eşi Sibel Topkara Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eşim, şu anki Yargıtay içtihatlarına göre belki de beraat bile edebilecekken 50 aydır tutuklu. Yatarı bittiği halde tahliye edilmiyor.” dedi.





Eşinin 4,5 yıldır eline neşter alamadığını belirten Topkara, “Cerrahlık eşimin her şeyiydi, 4.5 yıldır eline neşter alamadı! Kesinleşmemiş cezasını bitirdi ama hala tahliye edilmiyor Yargıtay onamadığı için! Öğretmen eşim cezası kesinleşmediği halde verilen cezayı fazlasıyla yattı ama hala tahliye edilmiyor. Yargıtay acaba ne iş yapıyor görevini zamanında yapmamanın cezasını bütün aile çekiyoruz.” diye yazdı.





115 kişinin yargılandığı Denizli Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri dosyasında tutuklu olan 13 kişinin cezaevinde kalması gereken süre sona erdi, denetimli serbestlik hakkı kazandılar. Ancak Yargıtay dosyalarını onaylamadığı ve hükümlü olamadıkları için tahliye işlemleri yapılmıyor.





GÖĞÜS CERRAHİSİ ALANINDA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yatar süreleri bittiği halde tahliye edilmeyen büyük bir kitle olduğuna dikkat çeken Sibel Topkara, “Bu insanlar için ne zaman harekete geçeceksiniz? 1 gün bile fazladan kalmamaları gerekirken ayları deviren mahpuslar var. Hırsızın, tecavüzcünün tutuksuz yargılanabildiği yerde akademisyen hekim eşim ve onlarca insan daha kesinleşmemiş suçlarını yatıp bitirdikleri halde tahliye edilmiyorlar!” ifadelerini kullandı.





Adem Topkara 2015 yılında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi’nde, Göğüs Cerrahisi Bildiri Ödülü’ne layık görülmüştü.