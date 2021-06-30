Samanyolu Haber /Gündem / OECD, AKP hükümetini rüşvet konusunda uyardı /30 Haziran 2021 08:48

OECD, AKP hükümetini rüşvet konusunda uyardı

OECD, Türkiye'ye soruşturma ve kovuşturma bağımsızlığını korumak dahil yurtdışı rüşvetle mücadeleyi hızlandıracak reformları acilen uygulamaya koyması çağrısında bulundu. Türkiye’nin herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarı ile sonuçlandırmadığına da dikkat çekildi.

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin uygulanması veya yurtdışı rüşvet suçlarının çok düşük düzeyde denetlenmesi konularında çalışma grubunun endişelerini gidermek için yeterli adım atmadığını da belirtti.

RÜŞVETLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU 

Reuters‘ta yer alan habere göre, OECD tarafından yapılan açıklamada, OECD rüşvetle mücadele çalışma grubunun 21-22 Haziran’da adalet, dışişleri, içişleri bakanlıkları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) ve TBMM Adalet Komisyonu’ndan yetkililerle görüşerek konuyu ele aldığı ifade edildi.
 
"HERHANGİ BİR RÜŞVET VAKASINI BAŞARI İLE SONUÇLANDIRMADI"

Açıklamada, OECD heyetinin sözleşmenin ‘önemine rağmen Türkiye’nin herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarı ile sonuçlandırmadığını’ ifade ederek, Türkiye’nin bu konudaki çabasını güçlendirmesi çağrısı” yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, yalnızca karşılıklı adli yardım taleplerine güvenmek yerine, soruşturma başlatmak için farklı kaynaklardan daha proaktif bir şekilde bilgi toplamalıdır. Ayrıca Çalışma Grubu delegasyon üyeleri, 2014 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen adli ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin art arda geniş çaplı bir şekilde görevden uzaklaştırılması ve yeniden atanması ışığında, Türkiye’nin soruşturma ve kovuşturmaların bağımsızlığının korunması için herhangi bir tedbir almadığı konusunda da ciddi endişelerini korumaya devam etmektedirler.”
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