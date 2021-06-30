Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan göçmenleri engellemek için şimdi de zeplin uçuracak /30 Haziran 2021 09:00

Yunanistan göçmenleri engellemek için şimdi de zeplin uçuracak

Yunanistan, Ege Denizi ile Meriç Nehri üzerinde zeplinler uçurarak sınırları gözetleyecek. Yerden 300 metre havada uçacak zeplinlerin uydu aracılığı ile karadaki birliklere 24 saat bilgi göndereceği belirtildi.

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Yunanistan’ın göçmenlerin geçişlerini önlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı’ndan (FRONTEX) kiraladığı 2 zeplinin Batı Trakya’nın Dedeağaç (Aleksandrupolis) Havaalanı ile Kuzey Ege’de Limni Adası’nda konuşlandırılacağı açıklandı.

Gerçek zamanlı bilgi toplayabilen Alman-Fransız ortak üretimi (Alman Innovative Navigation ve Fransız CNIM Airspace firmaları) “Eagle Owl” tipi 20 metre uzunluğundaki zeplinlerde radar ve termik kamera bulunuyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Ege ve Meriç’te 300 metre yükseklikte uçmaları planlanan zeplinlerin menzili ise azami 20 mil (32.1 kilometre)

Zeplinler, Türkiye’yi Ege ve Meriç’te 19 mil (30.5 kilometre) derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebilecek. Dört ay süreyle denenecek zeplinler, gerekli görülürse başka adalara da nakledilebilecek.
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