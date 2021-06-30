Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın avukatına Zarrab ve Hocaefendi soruşturması /30 Haziran 2021 09:12

Trump’ın avukatına Zarrab ve Hocaefendi soruşturması

ABD New York Mahkemesi’nin eski Başkan Donald Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin hukuk lisansını askıya almasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, Rudy Giuliani’nin Reza Zarrab ve Fethullah Gülen Hocaefendi konusunda Türkiye lehine lobicilik yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

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ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin Türkiye devleti adına lobicilik yapıp yapmadığını incelemek için soruşturma başlattı. Bloomberg News’in haberine göre, Giuliani’nin Trump yönetimi nezdinde, Rıza Zarrab ve Fethullah Gülen Hocaefendi konusunda Türkiye lehine lobi yapıp yapmadığı araştırılacak.

”TÜRK YETKİLİLERLE TEMASLARINI AÇIKLAMASI GEREKEBİLİR”

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, Giuliani’nin bir lobici gibi hareket edip etmediğinin araştırılacağı ve cezai bir soruşturma yürütülmediği belirtildi. Buna göre, soruşturma sonucunda Giuliani’nin Türkiye lehine bir lobici gibi davrandığı tespit edilirse, Amerikan yasalarına göre kendisini bir ‘lobici’ olarak kayıtlara geçirmesi gerekebilir. Bloomberg, Giuliani’den Zarrab ve Gülen konusunda Amerikalı ve Türk yetkililerle gerçekleştirdiği tüm temasları açıklamasının istenebileceğini de yazdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, 2017’de Reza Zarrab’a yöneltilen suçlamaların düşürülmesi için Beyaz Saray’da bir toplantıda Trump ve dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a baskı yaptığı iddia edilmişti.

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